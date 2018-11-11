«Дорого и богато»: дом культуры в Шаркане сдадут к 2020 году

Республиканские власти готовы вложиться в недострой.

Шаркан. Удмуртия. Районный дом культуры в Шаркане сдадут к 2020 году. Об этом в ходе визита в Шарканский район рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Объект сложный, потому что очень большая сумма. Вы решили строить дорого и богато, и по проекту его уже не изменить. Надо достраивать. Республика готова свои обязательства выполнить, мы ведем переговоры», - цитирует его слова пресс-служба главы и правительства Удмурти.

Бречалов добавил, что к 100-летию государственности Удмуртии, которое будут отмечать в 2020 году, объект необходимо сдать.

Кроме того, в районе существуют и другие проблемы, требующие вмешательства республиканских властей, такие как транспортная доступность некоторых населенных пунктов, а также переселение жителей из аварийного жилья.