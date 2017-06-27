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      Владимир Путин обсудил с Александром Бречаловым социально-экономическое развитие Удмуртии

      21:46, 27 июня, 2017
      21:46, 27 июня, 2017
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      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#встреча с президентом\n#встреча\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба Президента России
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      Глава государства встретился с врио руководителя республики во время своей рабочей поездки в Ижевск.

      Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин обсудил с Бречаловым социально-экономическое положение в регионе.

      Во вторник, 27 июня, российский лидер приехал в столицу Удмуртии, где посетил аварийный дом, жительница которого обратилась к нему с просьбой о помощи во время «Прямой линии», а также принял участие в заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

      По сообщению президентской пресс-службы, на встрече Путина и Бречалова отдельно рассматривалась ситуация с расселением ветхого и аварийного жилья.

      На официальном сайте Кремля опубликована стенограмма встречи:

      Начало встречи с временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики Александром Бречаловым

      В.Путин: Александр Владимирович, как долго Вы уже исполняете обязанности?

      А.Бречалов: Почти три месяца.

      В.Путин: Срок небольшой, конечно, тем не менее за это время Вы наверняка уже почувствовали, поняли, что это очень интересная республика, очень интересная территория, люди очень хорошие, высокая квалификация, промышленность, сельское хозяйство, культура – здесь всё есть.

      Нужно, конечно, придать новый импульс, толчок развитию. Как Вы считаете, на чём нужно было бы сосредоточить внимание?

      А.Бречалов: Владимир Владимирович, Вы совершенно правы.

      Во-первых, хочу Вас поблагодарить за назначение. Это очень серьёзный вызов.

      И Вы абсолютно правы – республика уникальная. Очень компактная территория: с севера на юг – 280 километров, с запада на восток – 180 километров.

      Здесь не только огромный потенциал промышленности, сельского хозяйства. Здесь главный капитал и потенциал – в людях.

      21:46, 27 июня, 2017
      804
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      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#встреча с президентом\n#встреча\n#Александр Бречалов

       

       

       

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