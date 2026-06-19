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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Массовые рейды и проверки водителей пройдут в Удмуртии

08:30, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Массовые рейды и проверки водителей пройдут в Удмуртии
08:30, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
311
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#ДТП\n#рейды\n#водитель\n#ПДД\n#проверки
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
311
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Это связано с резким ростом числа ДТП в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

В связи с тем, что в Удмуртии резко выросло число ДТП, сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные рейдовые мероприятия и массовые проверки водителей.

Накануне рейд с участием полицейских и добровольцев народной дружины прошёл в Ижевске.

«Всего за несколько часов сотрудники выявили более 44 нарушений Правил дорожного движения. Среди них: 24 факта управления транспортными средствами с тонировкой передних стёкол, не соответствующей установленным требованиям; 9 водителей мототранспорта, не имеющих права управления, их транспортные средства помещены на специализированную стоянку», — говорится в сообщении.

Также сотрудники с помощью специального прибора измеряют люфт рулевого управления. В случае превышения допустимых норм, машина признаётся технически неисправной.

Отмечается, что работа по выявлению грубых нарушений ПДД и технически неисправных автомобилей будет продолжена.

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08:30, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
311
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#ДТП\n#рейды\n#водитель\n#ПДД\n#проверки