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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Повышать плату за ЖКХ с 1 июля в Удмуртии не будут

15:03, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Повышать плату за ЖКХ с 1 июля в Удмуртии не будут
15:03, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейк\n#ЖКХ\n#цены\n#тарифы
Источник фото: ИА «Сусанин»
209
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Такие слухи распространили некоторые СМИ.

Ижевск. Удмуртия. В ФАС опровергли сообщение о том, что в России планируют повысить плату за ЖКХ со следующего месяца. Об этом сообщает ЦУР Удмуртской Республики.

Отмечается, что такие сообщения появились в некоторых СМИ.

При этом ежегодная индексация тарифов ЖКХ пройдет с 1 октября, размер индексации не превысит установленный распоряжением Правительства РФ уровень.

Напомним, с 1 января 2026 года в Удмуртии на 1,7% выросли тарифы за коммунальное хозяйство. Это было связано с увеличением НДС до 22% по всей стране. Тогда же сообщалось, что с 1 октября рост тарифов в Удмуртии составит в среднем 15%.

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15:03, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейк\n#ЖКХ\n#цены\n#тарифы