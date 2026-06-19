Ижевск. Удмуртия. В ФАС опровергли сообщение о том, что в России планируют повысить плату за ЖКХ со следующего месяца. Об этом сообщает ЦУР Удмуртской Республики.

Отмечается, что такие сообщения появились в некоторых СМИ.

При этом ежегодная индексация тарифов ЖКХ пройдет с 1 октября, размер индексации не превысит установленный распоряжением Правительства РФ уровень.

Напомним, с 1 января 2026 года в Удмуртии на 1,7% выросли тарифы за коммунальное хозяйство. Это было связано с увеличением НДС до 22% по всей стране. Тогда же сообщалось, что с 1 октября рост тарифов в Удмуртии составит в среднем 15%.