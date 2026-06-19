Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за нарушение правил продажи алкоголя к штрафам привлечены три «Питьсбурга» из Ижевска и «Barr Burgerr» («Барр Бургерр») из Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

«Организации «Вайтфокс» в торговых объектах «Питьсбург» Министерством назначены административные штрафы на общую сумму 900 000 рублей. Индивидуальному предпринимателю Леконцеву Н. В. в торговом объекте «Barr Burgerr» назначен штраф на сумму 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Всего с начала года министерством наложены штрафы на общую сумму в 10 млн рублей.