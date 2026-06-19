Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Очередные штрафы за незаконную торговлю алкоголем наложили на «Питьсбург» в Ижевске

14:43, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Очередные штрафы за незаконную торговлю алкоголем наложили на «Питьсбург» в Ижевске
14:43, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#Минпромторг\n#штраф\n#алкоголь\n#торговля алкоголем
Источник фото: ИА «Сусанин»
294
0

Также оштрафован индивидуальный предприниматель из Воткинска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за нарушение правил продажи алкоголя к штрафам привлечены три «Питьсбурга» из Ижевска и «Barr Burgerr» («Барр Бургерр») из Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

«Организации «Вайтфокс» в торговых объектах «Питьсбург» Министерством назначены административные штрафы на общую сумму 900 000 рублей. Индивидуальному предпринимателю Леконцеву Н. В. в торговом объекте «Barr Burgerr» назначен штраф на сумму 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Всего с начала года министерством наложены штрафы на общую сумму в 10 млн рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
14:43, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#Минпромторг\n#штраф\n#алкоголь\n#торговля алкоголем