Москва. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретилась с омбудсменом в Удмуртии Максимом Шумихиным. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного в республике.

В ходе встречи омбудсмены подписали соглашения по внедрению федеральной государственной информационной системы Уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Отмечается, что система поможет сделать работу государственных правозащитников в регионах более современной и прозрачной для граждан.

Сегодня к системе подключены уже 12 региональных аппаратов омбудсменов.

Напомним, Максим Шумихин был избран новым Уполномоченным по правам человека в Удмуртии 17 марта 2026 года. В свою очередь Яна Лантратова исполняет должность Уполномоченного по правам человека с 14 мая.