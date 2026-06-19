Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии встретился с Яной Лантратовой

11:59, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Уполномоченный по правам человека в Удмуртии встретился с Яной Лантратовой
11:59, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
277
0
#Удмуртия\n#Москва\n#Уполномоченный по правам человека в УР\n#омбудсмен\n#Максим Шумихин\n#Яна Лантратова
Источник фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР
277
0

Омбудсмены подписали соглашение о внедрении новой информационной системы.

Москва. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова встретилась с омбудсменом в Удмуртии Максимом Шумихиным. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного в республике.

В ходе встречи омбудсмены подписали соглашения по внедрению федеральной государственной информационной системы Уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Отмечается, что система поможет сделать работу государственных правозащитников в регионах более современной и прозрачной для граждан.

Сегодня к системе подключены уже 12 региональных аппаратов омбудсменов.

Напомним, Максим Шумихин был избран новым Уполномоченным по правам человека в Удмуртии 17 марта 2026 года. В свою очередь Яна Лантратова исполняет должность Уполномоченного по правам человека с 14 мая.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
11:59, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
277
0
#Удмуртия\n#Москва\n#Уполномоченный по правам человека в УР\n#омбудсмен\n#Максим Шумихин\n#Яна Лантратова