Сарапул. Удмуртия. В одном из магазинов «Магнит» в Сарапуле в ходе мониторинга обнаружили стафилококк в пресервах из сельди (изготовитель ООО «БАЛФИШ+»). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Также в пищевом продукте было выявлено превышение по показателю дрожжи. После этого Управление провело внеплановую проверку магазина, в ходе которой обнаружены и другие нарушения обязательных требований.

В связи с этим юридическому лицу было выдано предписание о приостановлении реализации пищевой продукции. За выявленные нарушения на юрлицо был наложен штраф в 300 тыс. рублей.

Также информация о производителе продукции ООО «БАЛФИШ+» была направлена для рассмотрения и принятия мер в Управление Роспотребнадзора по Самарской области.