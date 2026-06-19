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Бактерию стафилококк обнаружили в продукции одного из магазинов «Магнит» в Сарапуле

17:13, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Бактерию стафилококк обнаружили в продукции одного из магазинов «Магнит» в Сарапуле
17:13, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
368
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#Магнит\n#нарушения\n#штраф
Источник фото: ИИ
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Магазину выдано предписание о приостановке продажи пищевой продукции.

Сарапул. Удмуртия. В одном из магазинов «Магнит» в Сарапуле в ходе мониторинга обнаружили стафилококк в пресервах из сельди (изготовитель ООО «БАЛФИШ+»). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Также в пищевом продукте было выявлено превышение по показателю дрожжи. После этого Управление провело внеплановую проверку магазина, в ходе которой обнаружены и другие нарушения обязательных требований.

В связи с этим юридическому лицу было выдано предписание о приостановлении реализации пищевой продукции. За выявленные нарушения на юрлицо был наложен штраф в 300 тыс. рублей.

Также информация о производителе продукции ООО «БАЛФИШ+» была направлена для рассмотрения и принятия мер в Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

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17:13, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
368
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#Магнит\n#нарушения\n#штраф