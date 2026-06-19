Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Ещё два населённых пункта газифицировали в Удмуртии

11:26, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ещё два населённых пункта газифицировали в Удмуртии
11:26, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
226
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Газпром\n#газ
Источник фото: ИИ
226
0

Были проведены газопроводы протяжённостью 8,1 км.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии газифицировали деревню Лудзя-Норья и починок Садаковский. Об этом сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск.

Для обеспечения газоснабжения введены в эксплуатацию газопроводы общей протяжённостью 8,1 км и установлено два пункта редуцирования газа.

Отмечается, что в населённых пунктах созданы условия для газификации 90 домовладений, с жителями заключено 20 договоров на догазификацию, четыре семьи уже пользуются сетевым ресурсом.

«С начала года в Удмуртской Республике газ пришел в дома больше 1,6 тысяч семей. А всего в регионе в рамках программы догазификации к сетевому газу подключены 31,9 тысячи домовладений. Техническая возможность подключения создана для 48,4 тысяч семей», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
11:26, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
226
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Газпром\n#газ