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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игре автобус врезался в остановку, обломки которой упали на девушку

15:24, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Игре автобус врезался в остановку, обломки которой упали на девушку
15:24, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
212
0

За рулём был 67-летний мужчина.

Игра. Удмуртия. Дорожный инцидент с пострадавшей произошёл днём 18 июня в посёлке Игра. Около 16:30 напротив дома №58 по улице Ломоносова 67-летний водитель автобуса «ПАЗ» врезался в остановку. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

В результате удара конструкция опрокинулась. В этот момент рядом находилась 16-летняя девушка и её травмировало обломками павильона.

Подробности случившегося и степень тяжести полученных пострадавшей травм уточняются.

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15:24, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
212
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП