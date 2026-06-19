Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В кафе «Кинза» в Ижевске обнаружили продукты неизвестного происхождения

14:03, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В кафе «Кинза» в Ижевске обнаружили продукты неизвестного происхождения
14:03, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#кафе\n#нарушения
Источник фото: ИА «Сусанин»
441
0

Также несколько продуктов хранились с нарушением температурных режимов.

Ижевск. Удмуртия. В одном из ижевских кафе «Кинза» 1 июня специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой провели контрольное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ходе мероприятия установлено несколько нарушений при организации общественного питания. Так, обнаружены 45,68 кг костей говяжьих без маркировки, даты выработки и сроков годности. Также одна банка мёда и 66 куриных яиц хранились с нарушением температурных режимов.

Помимо этого, на некоторые продукты животного происхождения (сливки, сыр, карпаччо, буженину) отсутствовали оформленные входящие ветеринарные сопроводительные документы, что нарушает прослеживаемость животноводческой продукции.

8 июня 2026 года информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
14:03, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#кафе\n#нарушения