Ижевск. Удмуртия. В одном из ижевских кафе «Кинза» 1 июня специалисты Россельхознадзора совместно с прокуратурой провели контрольное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ходе мероприятия установлено несколько нарушений при организации общественного питания. Так, обнаружены 45,68 кг костей говяжьих без маркировки, даты выработки и сроков годности. Также одна банка мёда и 66 куриных яиц хранились с нарушением температурных режимов.

Помимо этого, на некоторые продукты животного происхождения (сливки, сыр, карпаччо, буженину) отсутствовали оформленные входящие ветеринарные сопроводительные документы, что нарушает прослеживаемость животноводческой продукции.

8 июня 2026 года информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру.