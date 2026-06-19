Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Охотник в Удмуртии пойдёт под суд за то, что случайно подстрелил человека

12:32, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Охотник в Удмуртии пойдёт под суд за то, что случайно подстрелил человека
12:32, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
231
0
#Удмуртия\n#Селтинский район\n#охота\n#прокуратура Удмуртии\n#ранение
Источник фото: ИИ
231
0

Он решил, что стреляет в бобра

Селты. Удмуртия. Житель Селтинского района Удмуртии предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

69-летний мужчина в апреле 2026 года охотился на бобра на одном из водоёмов района. Он увидел вдалеке неясно различимую цель и выстрелил. В итоге он попал в человека —ранение лица получил 38-летний мужчина.

Было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ).

Прокурор Селтинского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Сюмсинский районный суд.

Напомним, ранее житель Удмуртии получил пулю в голову во время охоты на селезня.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
12:32, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
231
0
#Удмуртия\n#Селтинский район\n#охота\n#прокуратура Удмуртии\n#ранение