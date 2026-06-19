Селты. Удмуртия. Житель Селтинского района Удмуртии предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

69-летний мужчина в апреле 2026 года охотился на бобра на одном из водоёмов района. Он увидел вдалеке неясно различимую цель и выстрелил. В итоге он попал в человека —ранение лица получил 38-летний мужчина.

Было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ).

Прокурор Селтинского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Сюмсинский районный суд.

Напомним, ранее житель Удмуртии получил пулю в голову во время охоты на селезня.