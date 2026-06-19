Завьялово. Удмуртия. Неизвестные проникли на предприятие в Завьяловском районе и украли сейф с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По камерам видно, как грабитель в балаклаве и строительных перчатках поздней ночью заходит в комнату, забирает сейф и уходит, не забыв выключить свет.

Возбуждено уголовное дело за кражу (статья 158 УК РФ).

В ходе разыскных мероприятий полицейские поймали двух подозреваемых. Ими оказались 22-летний работник данной организации и его 15-летний брат. Молодые люди отнесли сейф в лес, открыли его, достали денежные средства и поделили их поровну. В последующем похищенные деньги, 206 тыс. рублей, они потратили на развлечения и покупку цифровой техники.

Их отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что за данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.