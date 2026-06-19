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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Хирурги 1 РКБ в Ижевске удалили у пациентки новообразование гипофиза

13:34, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Хирурги 1 РКБ в Ижевске удалили у пациентки новообразование гипофиза
13:34, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
476
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#операция\n#нейрохирургия\n#врачи
Источник фото: пресс-служба 1 РКБ
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Размер новообразования составил 4 см на 3 см.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи 1 РКБ провели сложную операцию по удалению крупного новообразования гипофиза. Об этом сообщает пресс-служба республиканской больницы.

В течение полугода у женщины ухудшалось зрение, а лечение не давало никаких результатов. Во время дополнительного обследования в мозге пациентки обнаружили микроаденому гипофиза. Размеры аденомы несли угрозу зрительным нервам. В связи с резким прогрессированием симптомов было принято решение об экстренной операции.

«В рамках одного вмешательства сначала заведующая оториноларингологическим отделением Сусанна Арутюнян обеспечила эндоскопический доступ через полость носа, а Игорь Воробьев ювелирно выполнил удаление опухоли», — говорится в сообщении.

Размер новообразования составил 4 см на 3 см — такую аденому можно классифицировать как макроаденому с признаками гигантской. Как отметил врач-нейрохирург, такие крупные образования крайне редко удаляются без осложнений, но в данном случае операция прошла успешно.

После операции пациентка сообщила, что стала лучше видеть. При этом риск полной потери зрения миновал.

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13:34, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
476
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#операция\n#нейрохирургия\n#врачи