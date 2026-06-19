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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске по подозрению в стрельбе и нанесении побоев мужчине задержали семь человек

12:07, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске по подозрению в стрельбе и нанесении побоев мужчине задержали семь человек
12:07, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрельба\n#хулиганство
Источник фото: Ксения Абашева (vk.com/iggs18)
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Инцидент произошёл на улице Дзержинского.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержаны семь местных жителей, которых заподозрили в вооружённом нападении на мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

За помощью в полицию обратился 32-летний мужчина. Он заявил, что его избили незнакомцы, сделав несколько выстрелов из похожего на пистолет предмета и повредив его автомобиль. Горожане в соцсетях сообщали, что драка произошла на остановке «Трамвайное кольцо» на улице Дзержинского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. К раскрытию подключились оперативники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского угрозыска. В результате были задержаны семеро подозреваемых, проведены обыски. Оружие, предположительно использованное при нападении, изъято. Один из фигурантов помещён в изолятор временного содержания.

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12:07, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
297
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрельба\n#хулиганство