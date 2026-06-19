Женщина попала в больницу.
Ижевск. Удмуртия. На улице 40 лет Победы 11-летний мальчик, управляя электросамокатом «Куго» мощностью 600 Вт, сбил 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.
Пожилая женщина шла по тротуару в попутном направлении, когда на неё наехал подросток. В результате наезда пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. При этом юный водитель поспешно покинул место инцидента.
Впоследствии личность ребёнка была установлена сотрудниками полиции.
Напомним, ранее 12-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 28-летнюю девушку на улице Пушкинской. Аналогичный случай произошёл на улице Дзержинского.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX