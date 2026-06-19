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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске 11-летний мальчик на мощном электросамокате сбил 74-летнюю женщину и скрылся

16:27, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске 11-летний мальчик на мощном электросамокате сбил 74-летнюю женщину и скрылся
16:27, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
328
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
328
0

Женщина попала в больницу.

Ижевск. Удмуртия. На улице 40 лет Победы 11-летний мальчик, управляя электросамокатом «Куго» мощностью 600 Вт, сбил 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

Пожилая женщина шла по тротуару в попутном направлении, когда на неё наехал подросток. В результате наезда пострадавшая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. При этом юный водитель поспешно покинул место инцидента.

Впоследствии личность ребёнка была установлена сотрудниками полиции.

Напомним, ранее 12-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 28-летнюю девушку на улице Пушкинской. Аналогичный случай произошёл на улице Дзержинского.

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16:27, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
328
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП