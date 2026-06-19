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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ветеринарные станции Удмуртии получили 14 новых автомобилей

09:45, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ветеринарные станции Удмуртии получили 14 новых автомобилей
09:45, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринары\n#животные
Источник фото: ГУ ветеринарии по Удмуртии
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Машины разных классов отправились в районы республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вручили сертификаты на 14 машин станциям по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии по республике.

Автопарк госветслужбы пополнился легковыми «Лада Нива», «Лада Веста», «Лада Ларгус», а также «ГАЗелями» и одним «КАМАЗом». Технику распределили между Ижевской, Сарапульской, Алнашской, Глазовской, Увинской, Воткинской, Завьяловской и Можгинской станциями по борьбе с болезнями животных. Кроме того, автомобили поступили в Глазовскую и Можгинскую ветлаборатории, а также в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр.

Моторизация ветеринарных станций обеспечивает своевременность купирования очагов особо опасных инфекций. Средства на покупку автомобилей выделены из федерального бюджета, республиканских целевых субсидий и собственных доходов межрайонных ветстанций.

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09:45, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветеринары\n#животные