Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вручили сертификаты на 14 машин станциям по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии по республике.

Автопарк госветслужбы пополнился легковыми «Лада Нива», «Лада Веста», «Лада Ларгус», а также «ГАЗелями» и одним «КАМАЗом». Технику распределили между Ижевской, Сарапульской, Алнашской, Глазовской, Увинской, Воткинской, Завьяловской и Можгинской станциями по борьбе с болезнями животных. Кроме того, автомобили поступили в Глазовскую и Можгинскую ветлаборатории, а также в Удмуртский ветеринарно-диагностический центр.

Моторизация ветеринарных станций обеспечивает своевременность купирования очагов особо опасных инфекций. Средства на покупку автомобилей выделены из федерального бюджета, республиканских целевых субсидий и собственных доходов межрайонных ветстанций.