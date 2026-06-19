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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевскую ТЭЦ-1 полностью остановят для планового ремонта

12:45, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевскую ТЭЦ-1 полностью остановят для планового ремонта
12:45, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
367
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ-1\n#Т Плюс\n#горячая вода\n#ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
367
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Часть жилых районов будет переключена на ТЭЦ-2.

Ижевск, Удмуртия. В Ижевске полностью остановят ТЭЦ-1 на берегу пруда, сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртской Республике.

Станция не будет работать с 22 июня по 1 июля. В этот период проведут плановые ремонты, которые невозможны на работающем оборудовании. Отмечается, что у жителей останется горячее водоснабжение.

«Нагрузку временно возьмёт на себя Ижевская ТЭЦ-2. Такая страховка от полного отключения горячей воды доступна далеко не в каждом городе. В Ижевске это возможно благодаря уникальной схеме тепловых сетей, где ряд жилых районов может переключаться с одной теплоэлектростанции на другую», — говорится в сообщении.

К таким районам относятся центральные и южные микрорайоны, часть Соцгорода, а также улицы Вадима Сивкова, Горького, Кирова, Красная и Нижняя. 22 июня их переведут на ТЭЦ-2. В процессе переключения температура горячей воды в домах может снизиться.

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12:45, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
367
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ-1\n#Т Плюс\n#горячая вода\n#ремонт