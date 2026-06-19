Ижевск, Удмуртия. В Ижевске полностью остановят ТЭЦ-1 на берегу пруда, сообщает пресс-служба «Т Плюс» в Удмуртской Республике.

Станция не будет работать с 22 июня по 1 июля. В этот период проведут плановые ремонты, которые невозможны на работающем оборудовании. Отмечается, что у жителей останется горячее водоснабжение.

«Нагрузку временно возьмёт на себя Ижевская ТЭЦ-2. Такая страховка от полного отключения горячей воды доступна далеко не в каждом городе. В Ижевске это возможно благодаря уникальной схеме тепловых сетей, где ряд жилых районов может переключаться с одной теплоэлектростанции на другую», — говорится в сообщении.

К таким районам относятся центральные и южные микрорайоны, часть Соцгорода, а также улицы Вадима Сивкова, Горького, Кирова, Красная и Нижняя. 22 июня их переведут на ТЭЦ-2. В процессе переключения температура горячей воды в домах может снизиться.