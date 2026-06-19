Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается благоустройство «Ива-парка» и «Ёлки-парка». Корреспондент «Сусанин» ознакомился с ходом выполнения работ.

Концепт «Ива-парка» победил в голосовании за объекты благоустройства в 2025 году. Пространство находится на углу улиц Союзной и Автозаводской. Работы по подготовке площадки парка стартовали осенью 2025 года. Весной 2026 года подрядчик приступил к первому из трёх этапов благоустройства. Тогда «Сусанин» подробно рассказывал о начале работ.

На сегодня подрядчик практически закончил строительство дорожек и монтаж настила по периметру пруда, а также подготовил основание для будущей смотровой площадки высотой 11 метров.

Фото: ИА «Сусанин»

«Общая стоимость трёх этапов — более 142 млн рублей. Деньги на это выделены и федеральные, и республиканские, и городские. <...> Это будет очень красивый объект, место силы для данной территории. Думаю, местным жителям очень понравится», — рассказал заместитель главы Администрации города Ижевска по благоустройству Андрей Фомичёв.

К середине осени текущего года выполнят первые два этапа работ. После этого жители уже смогут полноценно пользоваться инфраструктурой парка. Третий, завершающий этап, пройдёт в 2027 году — он коснётся, в основном, благоустройства окружающего пространства. Отмечается, что прямого доступа к воде в парке не предусмотрено, купаться здесь будет нельзя.

Фото: ИА «Сусанин»

Второй объект — «Ёлки-парк». Это пространство победило в голосовании за объекты благоустройства в 2024 году. Работы стартовали в мае прошлого года.

Сейчас проходят третий и четвёртый этапы благоустройства территории, в рамках которого подрядчик обустраивает тротуар вдоль улицы Рупасова, соединяющий улицы 40 лет Победы и Молодёжную.

Также на текущий момент уже построена линия водоснабжения вдоль Рупасова, выполняются работы по устройству ливневой канализации. Параллельно с этим подрядчик заливает монолитный фундамент под будущие пешеходные мосты через речку — их планируют установить уже в этом году. Все работы в рамках четвёртого этапа завершат к началу сентября.

Фото: ИА «Сусанин»

«По окончании работ «Ёлки-парк» превратится в самое излюбленное место для отдыха горожан. И, в том числе, для проведения мероприятий с детьми. Всем найдётся место для отдыха», — поделилась председатель Гордумы Ижевска Любовь Зайцева.

Всего в рамках благоустройства Ёлки-парка запланировано восемь этапов работ.