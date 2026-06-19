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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водитель из Ижевска стал бронзовым призёром всероссийского конкурса профмастерства

13:15, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Водитель из Ижевска стал бронзовым призёром всероссийского конкурса профмастерства
13:15, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ
Источник фото: Дмитрий Чистяков
276
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Алексей Шушков занял третье место среди представителей 36 городов страны.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудник «ИжГЭТ» Алексей Шушков принёс Удмуртии призовое место на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса». Состязания проходили в Санкт-Петербурге. Об успехе земляка сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

За победу боролись 42 участника из 36 городов России. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: мастерство вождения, знание правил дорожного движения, теоретическая подготовка, приёмка троллейбуса перед выходом на линию, а также культура обслуживания пассажиров из числа маломобильных граждан. По сумме испытаний ижевчанин замкнул тройку сильнейших.

Алексей Шушков трудится в ИжГЭТ с 2018 года. Он имеет первый квалификационный класс и занимается обучением будущих водителей троллейбуса. Годом ранее на аналогичных соревнованиях в Чебоксарах он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, и стал победителем в номинации «Теория».

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13:15, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ