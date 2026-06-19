Ижевск. Удмуртия. Сотрудник «ИжГЭТ» Алексей Шушков принёс Удмуртии призовое место на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса». Состязания проходили в Санкт-Петербурге. Об успехе земляка сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

За победу боролись 42 участника из 36 городов России. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: мастерство вождения, знание правил дорожного движения, теоретическая подготовка, приёмка троллейбуса перед выходом на линию, а также культура обслуживания пассажиров из числа маломобильных граждан. По сумме испытаний ижевчанин замкнул тройку сильнейших.

Алексей Шушков трудится в ИжГЭТ с 2018 года. Он имеет первый квалификационный класс и занимается обучением будущих водителей троллейбуса. Годом ранее на аналогичных соревнованиях в Чебоксарах он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, и стал победителем в номинации «Теория».