Красногорское. Удмуртия. Очередная трагедия на воде произошла в Удмуртии. На пруду в деревне Артык Красногорского района утонул мужчина. Об этом сообщил председатель госкомитета по ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Днём 17 июня двое мужчин пришли к местному пруду. Один из них, 1958 года рождения, зашёл в воду, не снимая одежды. После этого его никто не видел. Товарищ, заподозрив, что мужчина утонул, обратился за помощью к спасателям.

К поискам подключились сотрудники полиции, а 18 июня для обследования дна прибыли водолазы Поисково-спасательной службы, которые подняли тело погибшего на поверхность.

В ведомстве уточнили, что место для купания не было оборудовано, на берегу установлены запрещающие знаки. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.

Это уже восьмой случай гибели людей на водоёмах республики с начала мая.