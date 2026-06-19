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В Красногорском районе Удмуртии утонул пожилой мужчина

10:23, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Красногорском районе Удмуртии утонул пожилой мужчина
10:23, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
201
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#гибель людей
Источник фото: Андрей Шуткин
201
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Тело погибшего извлекли из пруда водолазы поисково-спасательной службы.

Красногорское. Удмуртия. Очередная трагедия на воде произошла в Удмуртии. На пруду в деревне Артык Красногорского района утонул мужчина. Об этом сообщил председатель госкомитета по ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Днём 17 июня двое мужчин пришли к местному пруду. Один из них, 1958 года рождения, зашёл в воду, не снимая одежды. После этого его никто не видел. Товарищ, заподозрив, что мужчина утонул, обратился за помощью к спасателям.

К поискам подключились сотрудники полиции, а 18 июня для обследования дна прибыли водолазы Поисково-спасательной службы, которые подняли тело погибшего на поверхность.

В ведомстве уточнили, что место для купания не было оборудовано, на берегу установлены запрещающие знаки. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.

Это уже восьмой случай гибели людей на водоёмах республики с начала мая.

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1
10:23, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
201
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#гибель людей