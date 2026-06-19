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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Роспотребнадзор взял на анализ воду в Шаркане после жалоб на запах нефтепродуктов

10:55, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспотребнадзор взял на анализ воду в Шаркане после жалоб на запах нефтепродуктов
10:55, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
164
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#загрязнение
Источник фото: ИА «Сусанин»
164
0

Жителям микрорайона Юбилейный рекомендовано кипятить воду.

Шаркан. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии взяли на анализ пробы воды в Шаркане. Поводом для проверки стали сообщения о химическом запахе воды в микрорайоне Юбилейный.

Образцы забрали из имеющихся источников, водопровода и бака с привезённой водой.

Предприятию «Коммунсервис» предписали промыть и продезинфицировать трубы. Администрации района надзорное ведомство предложило организовать подвоз питьевой воды населению. Мера будет действовать до завершения очистки системы и выяснения состава воды. Жителям рекомендуют использовать подвозную воду только в кипячёном виде.

Ранее о ситуации высказался глава Шарканского района Андрей Николаев. По его словам, предварительной причиной загрязнения стал несанкционированный сброс нефтепродуктов в частный колодец, откуда они попали в общий водопровод.

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10:55, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
164
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#загрязнение