Шаркан. Удмуртия. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии взяли на анализ пробы воды в Шаркане. Поводом для проверки стали сообщения о химическом запахе воды в микрорайоне Юбилейный.

Образцы забрали из имеющихся источников, водопровода и бака с привезённой водой.

Предприятию «Коммунсервис» предписали промыть и продезинфицировать трубы. Администрации района надзорное ведомство предложило организовать подвоз питьевой воды населению. Мера будет действовать до завершения очистки системы и выяснения состава воды. Жителям рекомендуют использовать подвозную воду только в кипячёном виде.

Ранее о ситуации высказался глава Шарканского района Андрей Николаев. По его словам, предварительной причиной загрязнения стал несанкционированный сброс нефтепродуктов в частный колодец, откуда они попали в общий водопровод.