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В Сарапуле начали ремонтировать фасады старинных домов

10:05, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле начали ремонтировать фасады старинных домов
10:05, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
270
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт домов
Источник фото: Виктор Шестаков
270
0

В порядок приведут 11 зданий на четырёх центральных улицах.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле стартовал проект «Фасады Сарапула» по ремонту фасадов старинных домов. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков.

Ремонт охватил дома №21, 24, 27, 36 и 40 на улице Труда, №1, 6 и 8 на Советской, №119 и 152 на Раскольникова, а также дом №3 на Степана Разина. Сейчас подрядчики сбивают старую штукатурку, заново штукатурят, красят, восстанавливают лепнину, меняют водостоки и подшивы кровли.

Бюджет составляет более 30 миллионов рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Для зданий-памятников проекты разработал Фонд имени Башенина, для остальных домов цветовые решения подбирает администрация. Завершить работы планируется до середины октября.

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10:05, 19 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
270
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт домов