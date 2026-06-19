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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На выходных в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди

13:00, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На выходных в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди
13:00, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
237
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#прогноз погоды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Температура воздуха днём ожидается в районе +25°С.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на выходные 20 и 21 июня выпадет дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, а также в начале следующей неделе в республике ожидаются локальные кратковременные дожди разной интенсивности — от слабых до ливней. В отдельных районах прогнозируются грозы.

В ночные часы возможен туман.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днём — от +20 до +25°С.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели ожидается похолодание.

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13:00, 19 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
237
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#прогноз погоды