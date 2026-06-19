Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на выходные 20 и 21 июня выпадет дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, а также в начале следующей неделе в республике ожидаются локальные кратковременные дожди разной интенсивности — от слабых до ливней. В отдельных районах прогнозируются грозы.

В ночные часы возможен туман.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днём — от +20 до +25°С.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели ожидается похолодание.