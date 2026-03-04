Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии готовятся к подтоплению дороги в половодье. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Дмитрий Миронов.

«Одним из самых подтопляемых участков в Кезском районе является дорога на село Поломское. Здесь подтопление связано с выходом из берегов реки Чепца. Мы регулярно мониторим эту ситуацию. Когда природа возьмёт своё, и вода перекроет путь через мост, движение будет возможно через деревню Туга Игринского района», — рассказал глава района.

Он также отметил, что возможно подтопление ул. Ключевой в райцентре. В зоне опасности — 15 домов; это 48 жителей, из них — 12 детей.

Комплексный план действий районной администрацией уже подготовлен. В районе планируют провести вскрытие автодорог, очистку кровель зданий от снега и наледи, вскрытие оголовков водопропускных труб, очистку проблемных участков (канав) от снега.

Напомним, ранее в Удмуртии рассказали, как в паводок будет жить отрезанная от цивилизации деревня в Вавожском районе.

Также к «тысячным наводнениям» готовятся в Увинском и Игринском районах республики.