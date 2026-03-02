Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии рассказали, как в паводок будет жить отрезанная от цивилизации деревня

12:35, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии рассказали, как в паводок будет жить отрезанная от цивилизации деревня
12:35, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
113
0
#Вавожский район\n#паводок
Источник фото: ИИ
113
0

В Гуляево проживает 38 человек, включая трёх детей.

Вавож. Удмуртия. Деревня Гуляево в Вавожском районе Удмуртии может быть отрезан от «большой земли» во время весеннего половодья. Об этом рассказал в соцсетях глава района Сергей Зорин.

«Ежегодно весной низководный мост через реку Вала на автодороге «Новое Водзимонье – Гуляево» подвергается подтоплению. В случае подтопления проезд до деревни Гуляево становится невозможным. В период паводка в деревне будут проживать 38 человек, включая 3 детей школьного возраста», — рассказал глава района.

Он сообщил, что для обеспечения непрерывности образовательного процесса, двое детей продолжат обучение дистанционно, а один ребёнок будет временно проживать с родителями в деревне Мокрецово и продолжит посещать учебное заведение. Также для жителей деревни Гуляево будут приняты следующие меры:

- организована лодочная переправа для экстренных случаев;
- раз в неделю будет осуществляться доставка продуктов автолавкой от Вавожского РайПО;
- организовано круглосуточное дежурство пожарной техники.

«Дежурные специалисты в круглосуточном режиме будут следить за ситуацией. В случае неблагоприятного развитии событий и возникновения нештатных ситуаций незамедлительно звоните по Единому номеру вызова экстренных служб – 112», — отметил Сергей Зорин.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:35, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
113
0
#Вавожский район\n#паводок