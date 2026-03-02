Вавож. Удмуртия. Деревня Гуляево в Вавожском районе Удмуртии может быть отрезан от «большой земли» во время весеннего половодья. Об этом рассказал в соцсетях глава района Сергей Зорин.

«Ежегодно весной низководный мост через реку Вала на автодороге «Новое Водзимонье – Гуляево» подвергается подтоплению. В случае подтопления проезд до деревни Гуляево становится невозможным. В период паводка в деревне будут проживать 38 человек, включая 3 детей школьного возраста», — рассказал глава района.

Он сообщил, что для обеспечения непрерывности образовательного процесса, двое детей продолжат обучение дистанционно, а один ребёнок будет временно проживать с родителями в деревне Мокрецово и продолжит посещать учебное заведение. Также для жителей деревни Гуляево будут приняты следующие меры:

- организована лодочная переправа для экстренных случаев;

- раз в неделю будет осуществляться доставка продуктов автолавкой от Вавожского РайПО;

- организовано круглосуточное дежурство пожарной техники.

«Дежурные специалисты в круглосуточном режиме будут следить за ситуацией. В случае неблагоприятного развитии событий и возникновения нештатных ситуаций незамедлительно звоните по Единому номеру вызова экстренных служб – 112», — отметил Сергей Зорин.