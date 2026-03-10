Ижевск. Удмуртия. Удмуртия примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики.

В среду и четверг, 11 и 12 марта, силы РСЧС региона отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии. Основные показательные мероприятия — в Ижевске и Якшур-Бодьинском районе около посёлка Канифольного.

«Уважаемые жители Удмуртии, не волнуйтесь при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб. Сохраняйте спокойствие, учения плановые», — обратились к гражданам в ведомстве.