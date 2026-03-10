Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Без паники: в Удмуртии пройдут плановые учения с привлечением спецтехники

14:35, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Без паники: в Удмуртии пройдут плановые учения с привлечением спецтехники
14:35, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Удмуртия\n#учения\n#спецтехника\n#паводок
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
188
0

Основные мероприятия запланированы в Ижевске и Канифольном.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики.

В среду и четверг, 11 и 12 марта, силы РСЧС региона отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии. Основные показательные мероприятия — в Ижевске и Якшур-Бодьинском районе около посёлка Канифольного.

«Уважаемые жители Удмуртии, не волнуйтесь при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб. Сохраняйте спокойствие, учения плановые», — обратились к гражданам в ведомстве.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:35, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Удмуртия\n#учения\n#спецтехника\n#паводок