Полицейским Можги пришлось стрелять из табельного оружия для остановки нарушителя

Можга. Удмуртия. В Можге во время погони со стрельбой полиция задержала пьяного лихача. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Ночью экипаж ДПС заметил иномарку с пьяным 29-летним местным жителем. Машина отъезжала от развлекательного заведения, когда сотрудники ДПС попросили водителя остановиться. Но мужчина проигнорировал это требование, увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время погони горожанин превышал скоростной режим, выезжал на встречку и ехал на красный сигнал светофора. В результате полиции пришлось применить табельное оружие. После выстрелов автомобиль въехал в сугроб и перевернулся. Никто не пострадал.

Несмотря на остановку, лихач не спешил выходить из иномарки, вел себя агрессивно и оказывал сопротивление. На основании федерального закона «О полиции» автоинспекторы были вынуждены применить специальные средства и физическую силу.

Задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили 5 административных материалов. Машину водителя поместили на спецстоянку.