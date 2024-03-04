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Полицейским Можги пришлось стрелять из табельного оружия для остановки нарушителя

15:35, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полицейским Можги пришлось стрелять из табельного оружия для остановки нарушителя
15:35, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
262
0
#Можга\n#Удмуртия\n#погоня\n#полиция
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
262
0

Машина перевернулась прямо на дороге.

Можга. Удмуртия. В Можге во время погони со стрельбой полиция задержала пьяного лихача. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. 

Ночью экипаж ДПС заметил иномарку с пьяным 29-летним местным жителем. Машина отъезжала от развлекательного заведения, когда сотрудники ДПС попросили водителя остановиться. Но мужчина проигнорировал это требование, увеличил скорость и попытался скрыться. 

Во время погони горожанин превышал скоростной режим, выезжал на встречку и ехал на красный сигнал светофора. В результате полиции пришлось применить табельное оружие. После выстрелов автомобиль въехал в сугроб и перевернулся. Никто не пострадал. 

Несмотря на остановку, лихач не спешил выходить из иномарки, вел себя агрессивно и оказывал сопротивление. На основании федерального закона «О полиции» автоинспекторы были вынуждены применить специальные средства и физическую силу. 

Задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составили 5 административных материалов. Машину водителя поместили на спецстоянку. 

15:35, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
262
0
#Можга\n#Удмуртия\n#погоня\n#полиция