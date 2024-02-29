В Кизнере начали понижать уровень воды на Люгинском пруду

Кизнер. Удмуртия. В посёлке Кизнер приступили к работам по понижению уровня воды в пруду на реке Люга в преддверии весеннего паводка. Как рассказал в соцсетях глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников, подготовка к нему стала главным вопросом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории района.

5 марта в Кизнере проверят районные силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС. Также установлен контроль за гидротехническим сооружением на реке Люга в Кизнере, так как именно оно является основной проблемой при прохождении паводка. Для этого сотрудники МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Кизнерского района» работают над понижением уровня воды в пруду.

«Начальники теротделов будут ежедневно наблюдать за уровнем воды на своих территориях, организовывать расчистку дорог к гидротехническим сооружениям и готовить водооткачивающую технику (мотопомпы). Хозяевам, особенно, чьи домовладения попадают в зону возможного подтопления, следует провести очистку водопропускных канав», — отметил Александр Плотников.

Напомним, в 2018 году из-за разлива рек Люга и Тыжма, протекающих по территории райцентра, подтопленными оказались около 150 домохозяйств. Пришлось вводить режим ЧС и эвакуировать сотни людей.