В Удмуртии по нацпроекту БКД отремонтируют 72 участка дорог в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 72 участка дороги в 2024 году. Общая протяжённость обновленных дорог составит 73,7 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В список вошли 5 дорог регионального значения, а также дорожные объекты в 12 районах и 4 городах Удмуртии.

В планах реализация комплексного ремонта дорог Ижевска – работы проведут в Первомайском, Октябрьском, Устиновском и Ленинском районах. Будет обновлено дорожное покрытие, выровнены люки колодцев, обустроены пешеходные переходы.

Кроме того, отремонтируют переулок Копровый – протяжённость ремонта составит почти 2 км. В планах полностью обновить проезжую часть с заменой асфальтобетона и сделать новый тротуар. Также работы пройдут на улице Карла Маркса – от улицы Чугуевского до переулка Ястребовский, на участках улиц Автозаводская, 9-я Подлесная, Красная, дороге от улицы Пойма до микрорайона «Бригада Самолёт».

При этом общая протяжённость новых дорог в районах Удмуртии составит более 33 км. Завьяловский район традиционно станет лидером – там планируется отремонтировать 13 участков. Ещё шесть дорог обновят в Можгинском районе, в Воткинском - четыре, по три дорожных объекта – в Селтинском, Шарканском и Увинском районах, по две дороги - в Камбарском, Вавожском, Якшур-Бодьинском и Игринском районах, и по одной - в Малопургинском и Сарапульском районах республики.