В Удмуртии готовятся открыть федеральную трассу М-7 «Волга»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии федеральную трассу М-7 «Волга» подготавливают к возобновлению движения грузового и общественного транспорта после снегопадов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напомним, ограничения на этой дороге в регионе ввели с 19 января и их пока не сняли. Но снегопад стихает, рабочие активно расчищают проезжую часть, а также сюда подтягивается техника, которая поможет фурам тронуться с места и забраться на крутые подъемы.

В Татарстане по федеральной автодороге М-7 «Волга» с 19:00 возобновили движение грузового транспорта. Но запрет для проезда автобусов ещё сохраняется. В Пермском крае тоже планируют снять ограничения для большегрузов с 01:00 22 января.

«О снятии ограничений движения с региональных дорог речи пока не идет. Но нам важно выпустить из республики водителей транзитного транспорта, застрявших здесь на несколько дней», — заявил Ярослав Семенов.