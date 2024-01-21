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В Удмуртии готовятся открыть федеральную трассу М-7 «Волга»

21:19, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии готовятся открыть федеральную трассу М-7 «Волга»
21:19, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
425
0
#Удмуртия\n#ограничение движения\n#уборка снега\n#подготовка
Фото: t.me/yaroslav_semenov
425
0

К дороге съезжается техника, которая будет помогать грузовикам начать движение и забираться на крутые подъемы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии федеральную трассу М-7 «Волга» подготавливают к возобновлению движения грузового и общественного транспорта после снегопадов. Об этом в своём телеграм-канале рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.  

Напомним, ограничения на этой дороге в регионе ввели с 19 января и их пока не сняли. Но снегопад стихает, рабочие активно расчищают проезжую часть, а также сюда подтягивается техника, которая поможет фурам тронуться с места и забраться на крутые подъемы. 

В Татарстане по федеральной автодороге М-7 «Волга» с 19:00 возобновили движение грузового транспорта. Но запрет для проезда автобусов ещё сохраняется. В Пермском крае тоже планируют снять ограничения для большегрузов с 01:00 22 января. 

«О снятии ограничений движения с региональных дорог речи пока не идет. Но нам важно выпустить из республики водителей транзитного транспорта, застрявших здесь на несколько дней», — заявил Ярослав Семенов. 

21:19, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
425
0
#Удмуртия\n#ограничение движения\n#уборка снега\n#подготовка