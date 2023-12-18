Ижевск. Удмуртия. Удмуртия планирует отправить 3 тонны пельменей бойцам в зону СВО в преддверии Нового года. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, предприниматели региона поддержали идею, озвученную самими бойцами, и активно включились в работу.

«Мы уже более 6 лет изготавливаем мясные полуфабрикаты: пельмени, котлеты, голубцы. Своей работой мы сохраняем семейные, уютные традиции: мы поднимаем старинные рецепты – например, квашенная капуста с салом или пельмени со свеклой, трюфельным маслом, белыми грибами и лесным орехом, а называется производство в честь нашего прапрадеда Демьяна. Мы делаем более 300 кг продукции в день и отправляем ее как по республике, так и за её пределы», – отметила один из руководителей семейного предприятия «Демьян» Игринского района Светлана Коровина.

Уже второй год производство оказывает поддержку участникам СВО. Так, в 2022 году они уже отправляли пельмени.

«Для нас это большая гордость и честь. Тесто делаем тоненькое, мяса много, более 60%, это будут сочные, вкусные пельмени. На отправку мы готовим более 30 тысяч пельменей. На коробках обязательно напишем тёплые пожелания и приветы от нас и наших лепщиц», — поделилась Светлана Коровина.

Свои пельмени ручной работы и машинной лепки военнослужащим отправят ещё несколько предприятий региона, в их числе компании «Бурановские традиции», «Комос Групп», «Увинский мясокомбинат», «Инновация» «Палэп», КФХ Хакимян, ИП Березин А. А., ИП Дорошенко Е. В., Удмуртпотребсоюз. В общей сложности в отправку войдет порядка 3 тонн полуфабрикатов. Их доставят к Новому году на передовую и распределят по подразделениям, где служат наши земляки.

Напомним, что в начале декабря Кезский район Удмуртии уже налепил для бойцов спецоперации 100 кг пельменей.