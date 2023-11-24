Премьер-министр Удмуртии призвал муниципалитеты не расслабляться в преддверии снегопадов

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов провёл совещание с главами городов и районов республики, обсудив актуальные проблемы, которые выявили прошедшие снегопады.

«На региональных дорогах сняты все введенные ранее временные ограничения. Заторы на трассах ликвидированы. Благодарю Миндортранс Удмуртии, Управление ГИБДД МВД по УР, МЧС за организацию работы на самом напряжённом направлении «Воткинск – Кельчино», поддержку водителей, застрявших в пробке», — отметил Семёнов.

Вместе с тем, он напомнил, что дана лишь короткая передышка. В ночь на 25 ноября местами по республике опять пройдёт обильный снег.

«Самые "горячие" задачи в ближайшее время: перейти от расчистки самых крупных центральных дорог на второстепенные улицы и квартальные проезды, убрать снежные навалы, вывезти снег, очистить тротуары, остановочные площадки; взять на контроль работу управляющих компаний. Причем, сейчас нужно убрать снег не только во дворах, но и с крыш», — подчеркнул премьер-министр.

Он также поблагодарил специалистов коммунальных и дорожных служб, которые работали круглосуточно.