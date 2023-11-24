Синоптики прогнозируют возвращение снегопадов в Удмуртии уже в выходные

Ижевск. Удмуртия. Снежная погода вновь ожидается в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу, 25 ноября, столбик термометра опустится до -13...-18°С, затем начнёт повышаться и к утру достигнет -6...-13°С; к завтрашнему вечеру 0...-5°С, в северных районах -5…-8°С. В предстоящую ночь пройдёт умеренный снег, в южных районах возможен сильный снег.

Днём субботы интенсивность осадков уменьшится, прогнозируется небольшой и умеренный снег. На дорогах установится снежный накат.

В воскресенье, 26 ноября, потепление продолжится, днем до -4…+1°С. Интенсивность осадков понизится, но фаза осадков изменится — пройдёт снег, мокрый снег, во второй половине дня и в ночь на понедельник высока вероятность переохлаждённого и ледяного дождя. На дорогах установятся неблагоприятные условия: гололедица, снежный накат.

В понедельник, 27 ноября, в ночные часы температура воздуха окажется в пределах -1...-4°С, днём -1...+3°С. Днём существенных осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

В ночные и утренние часы в выходные дни в отдельных районах прогнозируется туман.

По предварительному прогнозу, в дальнейшем температурный фон постепенно понизится, к середине следующей недели ожидается снежная погода.