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На трассе под Воткинском из-за снегопада застрял автобус «Казань — Пермь» со студентами

16:00, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
На трассе под Воткинском из-за снегопада застрял автобус «Казань — Пермь» со студентами
16:00, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Воткинский район\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района УР
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Сотрудники МЧС оказывают помощь заложникам непогоды.

Воткинск. Удмуртия. Сотрудники МЧС России принимают участие в оказании помощи на дорогах в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

«В связи с обильными снегопадами на некоторых дорогах Удмуртии осложнилась обстановка. В частности, особенно тяжело приходится окрестностям Воткинска — там затрудненное движение по объездной, автомобилисты стоят в пробках», — говорится в сообщении.

Для урегулирования обстановки и помощи водителям, которые стоят в заторах на автодороге «Воткинск – Кельчино», направлены силы и средства Главного управления ведомства и поисково-спасательной службы Удмуртии. На снегоходах и технике с высокой проходимостью они объезжают участки заторов. По мере необходимости оказывают водителям всю необходимую адресную помощь.

Пассажирский транспорт был перенаправлен объездными путями. В настоящее время, в заторе стоит один автобус маршрута «Казань — Пермь», в котором ехали студенты. Для ребят подвезли питание.

Также на данных участках организована работа пунктов обогрева в придорожных кафе. Там организовано питание, люди могут зарядить свои телефоны и переждать в тепле, пока обстановка не нормализуется.

16:00, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1040
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#МЧС России по Удмуртии