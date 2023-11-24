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Все ограничения на трассе в сторону Воткинска сняты

09:31, 24 ноября, 2023
Все ограничения на трассе в сторону Воткинска сняты
09:31, 24 ноября, 2023
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#перекрытие дорог\n#Удмуртия\n#снег\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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МЧС призывает водителей сохранять внимательность за рулём.

Ижевск. Удмуртия. Все ограничения на проезд по трассе Ижевск-Воткинск сняты. Также сняты ограничения с объездной Воткинска и с дороги Воткинск-Кельчино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Ограничения для всех видов транспорта были введены в 19:00 22 ноября. Ранее было ограничено движение большегрузов. 

На данный момент с трассы сняты все ограничения и водители снова могут пользоваться дорогой как обычно. Однако, в силу погодных условий, МЧС призывает водителей быть особенно внимательными.

09:31, 24 ноября, 2023
461
0
#перекрытие дорог\n#Удмуртия\n#снег\n#МЧС России по Удмуртии