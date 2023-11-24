Все ограничения на трассе в сторону Воткинска сняты

Ижевск. Удмуртия. Все ограничения на проезд по трассе Ижевск-Воткинск сняты. Также сняты ограничения с объездной Воткинска и с дороги Воткинск-Кельчино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Ограничения для всех видов транспорта были введены в 19:00 22 ноября. Ранее было ограничено движение большегрузов.

На данный момент с трассы сняты все ограничения и водители снова могут пользоваться дорогой как обычно. Однако, в силу погодных условий, МЧС призывает водителей быть особенно внимательными.