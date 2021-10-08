Проигрыш ижевских баскетболистов, чем отравились собаки в Подмосковье и рост госдолга США: новости к этому часу

Что обсуждали в республике, стране и мире в последние несколько часов.

Оступились на старте. Бывает

Ижевские баскетболисты уступили в стартовом матче сезона. Спортсмены клуба «Купол-Родники» проиграли на своей площадке команде «Университет-ЮГРА» из Сургута. Счет после финальной сирены – 65:76. Об этом сообщается на официальной странице ижевской команды в сети «ВКонтакте».

По словам главного тренера клуба Артема Комогорцева, матч пошел «совершенно не по тому сценарию», какой планировали баскетболисты. Противнику удалось навязать хозяевам медленную, вязкую игру и этим добиться преимущества.

Пихтовские карпы доплыли до Москвы

Живые карпы из села Пихтовка Воткинского района стали украшением «Золотой осени». 23-я всероссийская агропромышленная выставка развернулась в подмосковном парке «Патриот».

На агровыставке «Золотая осень» Удмуртию представляют 16 предприятий. Рыбхоз «Пихтовка» традиционно принимает участие в главном отраслевом аграрном форуме страны. Как сообщает пресс-служба предприятия, стенд хозяйства всегда вызывает живой интерес гостей выставки и профессиональных рыбоводов. Здесь можно увидеть выведенных в Пихтовке живых карпов.

Труженики прудового хозяйства добиваются рыбопродуктивности 35 центнеров с гектара, тогда как в России с каждого гектара в среднем добывают 9,4 центнера рыбы. В 2020 году рыбхозом было произведено около 900 тонн товарного карпа.

Пропали лохматые души

Полторы сотни собак в подмосковном приюте «Лохматая душа» стали жертвами смеси ядовитых веществ. Напомним, трагедия произошла 3 октября в городе Чехов.

Как сообщают «Известия», судя по результатам анализов крови животных, в отраве был мышьяк, цинк, свинец и даже психотропные вещества. Яд разорвал животным легкие изнутри. 16 четвероногих погибли, еще 160 оказались парализованными.

Инцидент произошел после раздачи корма. Всего пострадали 3 приюта, при этом вероятности, что на их территорию пробрались посторонние личности, нет. Также есть сведения, что компания, поставившая корм в данный приют, производит в том числе крысиный яд.

И снова Рыжик

Второй на этой неделе Рыжик забрел на страницы «Сусанина». Парню нужен дом, расческа для роскошной бело-золотистой шубки и чуть-чуть вкусняшек. Это ведь совсем немного для кошачьего счастья, правда?

Копят долги

Американские сенаторы одобрили законопроект о временном повышении потолка государственного долга. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press, мера принята во избежание дефолта.

Документ предусматривает повышение установленного предела госдолга на 480 млрд долларов до 3 декабря 2021 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов. «Это ведет к ряду политически опасных конфликтов, которые могут заставить американцев и мировые рынки усомниться в том, серьезно ли Америка относится к оплате своих счетов», - сказала она в интервью CNN.