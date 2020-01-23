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В Удмуртии решили закрыть несколько отделений ДНД «Дорожный патруль»

12:46, 23 января, 2020
Анна Торхова
В Удмуртии решили закрыть несколько отделений ДНД «Дорожный патруль»
12:46, 23 января, 2020
Анна Торхова
176
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия
Фото: arzik2
176
0

Финансирование деятельности добровольцев ляжет на плечи местных администраций.

Ижевск. Удмуртия. Отделения добровольной народной дружины «Дорожный патруль» закроют в Воткинске, Уве, Глазове и Можге. Об этом «Сусанину» рассказал руководитель общественной организации ДНД Ижевска Сергей Ковалевский.

«Филиалы спонсировались из личных финансов, сегодня содержать их, обеспечивать, возможности нет. Мы развили эти отделения, обучили, выдали форменную одежду людям, и рекомендовали сделать свои общественные организации и действовать самостоятельно», - добавил Ковалевский. В настоящее время отделения планируют передать местным администрациям, которые и займутся финансированием деятельности дружинников.

Всего сегодня насчитывается более тысячи добровольцев. По словам Ковалевского, за время работы им удалось выполнить те задачи, которые ставило региональное МВД. 

Отметим, в 2019 году добровольцы вместе с сотрудниками полиции предотвратили 1215 административных правонарушений и 62 преступления. Большинство правонарушений было связано с домашним насилием, наркоманией и пьянством за рулем. «Сегодня руководство МВД попросило нас также усилиться по линии ППС», - добавил он.

В отделении «Дорожного патруля» в Ижевске планируют ввести ранги. Ребята смогут их получить после сдачи норм ГТО, экзамена на знание норм права, а также с учетом количества дежурств.

12:46, 23 января, 2020
Анна Торхова
176
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия

 

 

 


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