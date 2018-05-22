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В Ижевске пройдет библио-велопробег

12:30, 22 мая, 2018
Диана Ворончихина
12:30, 22 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека
Фото: пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии
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Мероприятие, приуроченное к 100-летию Национальной библиотеки Удмуртии, состоится 26 мая.

Ижевск. Удмуртия. В честь празднования 100-летия Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске пройдет библио-велопробег «Крути в библиотеку». Как сообщает пресс-служба республиканской нацбиблиотеки, старт мероприятия будет дан 26 мая в 11:00 в парке имени Кирова.

Принять участие в велопробеге может каждый велосипедист, возрастных ограничений нет.

В программе велопробега: работа книжных выставок из фонда НБ УР, интерактивных площадок для занятий семей с детьми, конкурсы и розыгрыш суперприза «Миллионный читательский билет».

Финалистов ждут памятные подарки от Национальной библиотеки.

12:30, 22 мая, 2018
Диана Ворончихина
164
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека

 

 

 


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