К концу года исторический дефицит бюджета Удмуртии вырастет еще на 6-8 млрд рублей

Об этом заявил на сессии регионального парламента Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. К концу 2020 года дефицит бюджета Удмуртской Республики вырастет до 28-30 млрд рублей. Об этом 24 ноября на сессии Госсовета Удмуртии заявил глава региона Александр Бречалов.

По словам главы, цифра в 28 млрд рублей - исторический максимум для республики, с такой разницей между доходами и расходами Удмуртия еще не сталкивалась. Сейчас власти ждут федеральные дотации, после чего еще раз планируют обратиться за помощью.

Бречалов добавил, что в такой ситуации республика не должна сбавлять темпы развития экономики.

В начале ноября Александр Бречалов в ходе открытого интервью заявлял, что из-за пандемии коронавируса дефицит бюджета республики может достичь исторического показателя – 22 млрд рублей.

Напомним, на 1 ноября госдолг Удмуртии составлял 56,2 млрд рублей.