Госдолг Удмуртии вырос до 56,2 млрд рублей

В октябре правительство республики привлекло кредит на 5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На начало ноября размер госдолга Удмуртии составил 56,2 млрд рублей. Как сообщается на сайте Министерства финансов Удмуртской Республики, из этой суммы 48% или 26,95 млрд рублей составляют коммерческие кредиты, 43% или 24,3 млрд рублей – бюджетные займы. Обязательства по ценным бумагам составили 5 млрд рублей (9% от объема госдолга).

В октябре правительство Удмуртии взяло кредиты на 5 млрд рублей по ставке 5,25% годовых. Из них 2,9 млрд рублей пошли на погашение более дорогих заимствований, 2,1 млрд рублей – на финансирование социально-значимых расходов из-за уменьшения объемов поступающих доходов.

В результате объем республиканского долга за октябрь увеличился на 2,1 млрд рублей. Расходы на его обслуживание на 1 ноября составили 1,75 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, что ранее власти республики спрогнозировали рост госдолга к концу года до уровня 59-61 млрд рублей.