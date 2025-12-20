Кез. Удмуртия. Жителя Кезского района подозревают в незаконной вырубке деревьев на территории Кузьминского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Оперативники установили, что в начале декабря 2025 года 38-летний мужчина срубил 12 берёз и две сосны. Деревья он использовал в качестве дров. Ущерб лесному фонду от его действий составил более 150 тыс. рублей.

Теперь жителю Удмуртии придётся ответить по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».