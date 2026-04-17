Ижевск. Удмуртия. В Ижевске строительная готовность цеха по производству электролизного гипохлорита натрия и сооружения повторного использования вод скорых фильтров составляет 80%. Об этом рассказал «Сусанину» главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев.

«Идёт домонтаж всего технологического оборудования. Оно уже установлено, но его требуется загрузить инертными и сорбирующими материалами. Потом провести пусконаладку. Надеюсь, к началу 2027 года выйдем на проектную производительность. Тем самым мы уберём склады хлора с объекта», — сказал руководитель компании.

Напомним в 2021 году на станции подготовки воды в районе ул. Песочной произошёл разлив хлора.

«Тогда благодаря автоматике удалось не допустить выхода хлорного облака в город. Во избежания подобной опасности в будущем и было принято решение построить станцию по изготовлению гипохлорита на месте, снизив риск ЧК. Сейчас ещё появилось и дополнительное требование — антитеррор», — рассказал Владислав Васильевич.

Поясняя разницу между хлором и гипохлоритом, он заверил, что оба вещества несут обеззараживающий эффект, но в новом веществе сам хлор используется в объёме не более 1 кг. Сейчас приходится держать в системе около 7 тонн хлора.

Напомним, цех по производству гипохлорита натрия начали строить на станции подготовки воды в декабре 2021 года. В августе 2023 года строительство цеха забуксовало из-за нехватки импортного оборудования.