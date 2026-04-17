Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска рассказали о затянувшемся строительстве водопровода на улице Милиционной. Ситуацию разъяснил «Сусанину» главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев.

«Готовы были сдавать объект даже в прошлом году, но построить — полбеды, надо ещё испытать. Данный трубопровод не прошёл испытания. Поэтому вынуждены были за счёт средств подрядчика провести повторную санацию трубопровода. Думаю, что к 25 мая мы закончим этот объект, восстановим благоустройство и ко Дню города там будет чистота и порядок», — рассказал руководитель предприятия.

Он пояснил, что подрядчик выполнил свою работу, но при испытании рукав не прошёл проверку.

«Гидравлическое испытание проводится повышенным давлением. Когда мы начали испытывать, рукав не выдержал, он пропускал роду. А это угроза разрушения дорожного полотна. Поэтому были вынуждены заставить подрядчика за свой счёт завести ещё один рукав и повторно проводить испытания», — рассказал Владислав Васильевич.

Он подчеркнул, что сдача объекта по плану намечена на май 2026 года, поэтому переделка не нарушила планов. Работы были сделаны в рамках гарантийных обязательств без сдвига сроков.