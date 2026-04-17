Ижевск. Удмуртия. Ватные палочки являются одним из главных загрязнителей канализации в Ижевске. Главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев рассказал «Сусанину» о работе системы водоотведения в городе.

Отметим, что за 2025 год компания подготовила и реализовала 49,4 млн кубометров холодной воды. И почти 44 млн кубометров — стоки для очищения и сброса.

«У нас раздельная система канализации в Ижевске. Ливневые стоки сбрасываются по своей системе канализации и не входят в наш круг ответственности. Ижводоканал занимается отводом стоков от жилых домов и предприятий, а также транспортировкой, очисткой и утилизацией этой воды путём сброса в реку Иж», — пояснил Владислав Катаев.

При этом он подчеркнул, что сейчас в систему канализации сбрасывается всё, что туда пролазит. И сотрудники компании вынуждены извлекать предметы, которые запрещены к сбросу.

«У нас появилось очень много синтетических моющих средств. И есть неорганические загрязнители, которые практически не подвергаются очистке и переработке. Мы видим превышение по фосфору, цинку, сплавам.

И самый большой бич — ватные палочки. Они не подвергаются задержанию никак. Они проходят все стадии очистки сточных вод прямо до Ижа, где нам приходится чуть ли не в ручном режиме ловить эти палочки, чтоб не допускать их сброса в реку», — подытожил Владислав Васильевич.

Он призвал жителей Ижевска более ответственно относиться к тому, что они выбрасывают в унитаз.