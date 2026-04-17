Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Ватные палочки стали основной проблемой системы канализации в Ижевске

14:35, 17 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижводоканал\n#канализация
Источник фото: ИА "Сусанин"
Всего за год в городе сбрасывается около 45 млн кубометров воды в реку Иж.

Ижевск. Удмуртия. Ватные палочки являются одним из главных загрязнителей канализации в Ижевске. Главный инженер Ижводоканала Владислав Катаев рассказал «Сусанину» о работе системы водоотведения в городе.

Отметим, что за 2025 год компания подготовила и реализовала 49,4 млн кубометров холодной воды. И почти 44 млн кубометров — стоки для очищения и сброса.

«У нас раздельная система канализации в Ижевске. Ливневые стоки сбрасываются по своей системе канализации и не входят в наш круг ответственности. Ижводоканал занимается отводом стоков от жилых домов и предприятий, а также транспортировкой, очисткой и утилизацией этой воды путём сброса в реку Иж», — пояснил Владислав Катаев.

При этом он подчеркнул, что сейчас в систему канализации сбрасывается всё, что туда пролазит. И сотрудники компании вынуждены извлекать предметы, которые запрещены к сбросу.

«У нас появилось очень много синтетических моющих средств. И есть неорганические загрязнители, которые практически не подвергаются очистке и переработке. Мы видим превышение по фосфору, цинку, сплавам.

И самый большой бич — ватные палочки. Они не подвергаются задержанию никак. Они проходят все стадии очистки сточных вод прямо до Ижа, где нам приходится чуть ли не в ручном режиме ловить эти палочки, чтоб не допускать их сброса в реку», — подытожил Владислав Васильевич.

Он призвал жителей Ижевска более ответственно относиться к тому, что они выбрасывают в унитаз.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

