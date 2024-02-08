Семилетнюю девочку сбил водитель без прав в Удмуртии

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии не имеющий водительских прав водитель сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

7 февраля около 07:40 напротив дома №2 на улице Кооперативная в селе Кузьма 51-летний водитель «УАЗа» наехал на малолетнюю девочку, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.

Мужчина скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Девочка получила травмы, доставлена в медучреждение.