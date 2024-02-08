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Семилетнюю девочку сбил водитель без прав в Удмуртии

13:05, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Семилетнюю девочку сбил водитель без прав в Удмуртии
13:05, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
412
0
#ДТП\n#дети\n#травмы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
412
0

Ребёнок получил травмы.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии не имеющий водительских прав водитель сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

7 февраля около 07:40 напротив дома №2 на улице Кооперативная в селе Кузьма 51-летний водитель «УАЗа» наехал на малолетнюю девочку, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.

Мужчина скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Девочка получила травмы, доставлена в медучреждение. 

13:05, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
412
0
#ДТП\n#дети\n#травмы