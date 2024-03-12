Пять автомобилей столкнулись в Ижевске на улице Холмогорова

Ижевск. Удмуртия. ДТП с участием нескольких авто произошло 11 марта в Ижевске на улице Холмогорова. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Утром напротив дома №24 на улице Холмогорова 41-летний водитель «Митсубиси Фьюзо Кантер» из-за плохого самочувствия выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Митсубиси Лансер» и «Порш Кайен». В результате столкновения «Порш» врезался в «Ниссан Максима», который въехал в «Тойота Королла». В результате аварии водители «Митсубиси Фьюзо Кантер» и «Порш Кайен» получили травмы.

В этот же день около 14:00 на 131-км дороги М-7 «Волга» на территории Малопургинского района 32-летний водитель «Лады Гранта» пытался совершить обгон в запрещённом для этого месте. В результате при выезде на встречную полосу он столкнулся с движущимся на встречу 67-летним водителем за рулём «Киа Серато». В результате происшествия водитель и 34-летняя пассажирка «Киа» получили травмы и доставлены в больницу.

Также 11 марта около 17:37 напротив дома №165 в Ижевске на улице Пушкинской 43-летний водитель «Ниссан Террано» сбил 4-летнего ребёнка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой, однако потом попытался самостоятельно перебежать дорогу. Малыш получил травмы.