Мужчина на «Рено Дастер» сбил ребенка на пешеходном переходе в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Кирова легковушка сбила 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 22 января около 11:20 напротив дома №41 на улице Кирова. 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Дастер», наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы.

Владельцам машин напоминают, что, если перед нерегулируемым пешеходным переходом другие автомобили остановились или снизили скорость, то они обязаны сделать то же самое. Продолжить поездку можно будет только убедившись, что на дороге нет людей.

А пешеходам напоминают, что они могут выходить на проезжую часть на нерегулируемых переходах только после того, как убедятся, что переход для них безопасен.