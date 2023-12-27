Бунт машин: на заводе Tesla в США робот подрался с человеком

Остин. США. Неисправный робот напал на человека в США. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент, кажущийся эпизодом из фантастического романа, произошел на заводе Giga Texas компании Tesla неподалеку от города Остин еще в 2021 году, но известно о нем стало только теперь из отчета о травматизме на предприятии.

Функцией аппарата была транспортировка отлитых алюминиевых деталей для автомобилей. Сообщается, что «взбунтовавшийся» по неизвестной причине робот нанес повреждения рабочему своими металлическими манипуляторами. У мужчины нашли раны на спине и руке. Два сотрудника оказались невольными свидетелями происшествия и были глубоко шокированы.

В отчете говорится также, что в течение 2022 года травмы на рабочем месте получил каждый 21-й сотрудник Giga Texas.

Напомним, недавно в Перми судебные приставы арестовали у должника уникальную коллекцию игрушечных роботов.