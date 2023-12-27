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Бунт машин: на заводе Tesla в США робот подрался с человеком

10:54, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Бунт машин: на заводе Tesla в США робот подрался с человеком
10:54, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Hi-Tech\n#Tesla\n#технологии\n#завод\n#происшествие\n#нападение\n#травмы\n#роботы
Фото: pxhere.com/Alan Levine
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У пострадавшего нашли раны на спине и руке.

Остин. США. Неисправный робот напал на человека в США. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент, кажущийся эпизодом из фантастического романа, произошел на заводе Giga Texas компании Tesla неподалеку от города Остин еще в 2021 году, но известно о нем стало только теперь из отчета о травматизме на предприятии. 

Функцией аппарата была транспортировка отлитых алюминиевых деталей для автомобилей. Сообщается, что «взбунтовавшийся» по неизвестной причине робот нанес повреждения рабочему своими металлическими манипуляторами. У мужчины нашли раны на спине и руке. Два сотрудника оказались невольными свидетелями происшествия и были глубоко шокированы.

В отчете говорится также, что в течение 2022 года травмы на рабочем месте получил каждый 21-й сотрудник Giga Texas.

Напомним, недавно в Перми судебные приставы арестовали у должника уникальную коллекцию игрушечных роботов.

10:54, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#Hi-Tech\n#Tesla\n#технологии\n#завод\n#происшествие\n#нападение\n#травмы\n#роботы