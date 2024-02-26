На перекрёстке в Ижевске столкнулись «БМВ» и «Ниссан Альмера»

Ижевск. Удмуртия. Две легковушки столкнулись на регулируемом перекрестке на улице Пойма в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 24 февраля около 14:11 напротив дома №17 на улице Пойма. 71-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера», поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество автомобилю «BMW», который ехал прямо на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения машин 35-летний водитель «БМВ», а также пассажиры второй машины — 40 летний мужчина и 21-летняя девушка — получили травмы.