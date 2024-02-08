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Александра Панкратова-Черного с переломами пяти ребер доставили в клинику

15:22, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Александра Панкратова-Черного с переломами пяти ребер доставили в клинику
15:22, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#кино\n#знаменитости\n#здоровье\n#травмы\n#артисты
Фото: pxhere.com
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Актер получил травмы на гастролях в Красноярске.

Москва. Причиной госпитализации народного артиста России Александра Панкратова-Черного стали переломы пяти ребер. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Травмы были выявлены в результате компьютерной томографии. Три ребра сломаны со смещением, два – без. 

Первоначально у 74-летнего актера подозревали инфаркт. Во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, но поначалу не почувствовал ухудшения самочувствия. Плохо ему стало уже после возвращения в Москву. 5 февраля Панкратову-Черному стало тяжело дышать. Приехавшие на вызов медики выявили нарушение сердечного ритма, артиста доставили в больницу.

Напомним, 6 февраля стало известно о плановой госпитализации Михаила Боярского в Санкт-Петербурге.

15:22, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#кино\n#знаменитости\n#здоровье\n#травмы\n#артисты