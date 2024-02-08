Александра Панкратова-Черного с переломами пяти ребер доставили в клинику

Москва. Причиной госпитализации народного артиста России Александра Панкратова-Черного стали переломы пяти ребер. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Травмы были выявлены в результате компьютерной томографии. Три ребра сломаны со смещением, два – без.

Первоначально у 74-летнего актера подозревали инфаркт. Во время гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал, но поначалу не почувствовал ухудшения самочувствия. Плохо ему стало уже после возвращения в Москву. 5 февраля Панкратову-Черному стало тяжело дышать. Приехавшие на вызов медики выявили нарушение сердечного ритма, артиста доставили в больницу.

Напомним, 6 февраля стало известно о плановой госпитализации Михаила Боярского в Санкт-Петербурге.